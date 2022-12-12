رئيس قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يلتقي بضباط الجيش الأمريكي والفلبيني

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - اتفق كبار الضباط في قوة الدفاع الذاتي البرية اليابانية وجيشي الولايات المتحدة والفلبين يوم الأحد على تعزيز التعاون الدفاعي مثل إجراء محادثات على أساس منتظم.

عقد الاجتماع بين الجنرال يوشيهيدي يوشيدا، رئيس أركان قوات الدفاع الذاتى البرية، والجنرال تشارلز فلين، القائد العام للجيش الأمريكى فى المحيط الهادى، واللفتنانت جنرال روميو براونر، القائد العام للجيش الفلبينى، فى معسكر أساكا التابع لقوات الدفاع الذاتى البرية في شرق اليابان.

كان هذا أول اجتماع بين كبار ضباط قوات الدفاع الذاتى البرية والجيشين الأمريكى والفلبينى. وكان من الواضح أن الاجتماع، الذي انضم إليه قادة قوات مشاة البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ وفيلق مشاة البحرية الفلبينية، كان يهدف على ما يبدو إلى مراقبة الصين، التي تعمل على زيادة الأنشطة البحرية.

واتفق المشاركون على عقد اجتماع ثلاثي كل عام وأكدوا أن التدريبات الثنائية سينضم إليها مسؤولون من الدولة المتبقية كمراقبين.

في مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماع الأحد، قال يوشيدا إن تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث سيساعد بشكل كبير في منع محاولات تغيير الوضع الراهن بالقوة وحماية النظام الدولي القائم على القانون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)