إنهاء خدمة 5 من أعضاء قوات الدفاع الذاتى اليابانية بتهمة الإساءة الجنسية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - فصلت وزارة الدفاع اليابانية يوم الخميس خمسة من أفراد قوة الدفاع الذاتي البرية كعقوبة على الإساءة الجنسية لزميلة لهم.

كان الخمسة والضحية، رينا غونوي، 23 عامًا، ينتمون إلى نفس الوحدة في معسكر كورياما التابع لقوات الدفاع الذاتى البرية فى محافظة فوكوشيما، شمال شرق اليابان، فى ذلك الوقت.

كما أوقفت الوزارة رئيس الوحدة لمدة ستة أشهر بسبب تعامله غير المتقن مع الموقف والفشل في منع الانتهاكات.

بينما كانت هناك 14 حالة تحرش جنسي أدت إلى فصل تأديبي من قبل الوزارة، كان من غير المعتاد أن تعاقب الوزارة مثل هذا العدد الكبير من أعضاء قوات سوريا الديمقراطية في قضية واحدة.

وقالت غونوي على تويتر في نفس اليوم: ”بغض النظر عن شدة العقوبة، أتمنى أن يتحملوا المسؤولية بإخلاص“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)