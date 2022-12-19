«جابان إندستريال بارتنرز» اليابانية تقترب من الاستحواذ على «توشيبا»

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طوكيو ، 15 ديسمبر (جيجي برس) - تستعد مجموعة بنكية تضم سوميتومو ميتسوي المصرفية وبنك ميزوهو لإقراض 1.2 تريليون ين لدعم عرض شركة جابان إندستريال بارتنرز، وهو صندوق يختص في الاستثمار بالأسهم، للاستحواذ على شركة توشيبا.

تأمل جابان إندستريال بارتنرز في تأمين أكثر من 2 تريليون ين لشراء توشيبا. تتوقع جابان إندستريال بارتنرز تأمين حوالي 1 تريليون ين من خلال استثمارات من أكثر من 10 شركات يابانية، وتحاول شراء الباقي من البنوك.

إذا تم قبول العرض، ستطلق جابان إندستريال بارتنرز عرض مناقصة لجعل توشيبا شركة خاصة. وسينصب التركيز على ما إذا كان كبار المساهمين في توشيبا، بما في ذلك صناديق الاستثمار الأجنبية النشطة، سيوافقون على الاقتراح أم لا.

ويواجه عملاق تصنيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية خيارا صعبا لإنهاء سلسلة انتكاسات قاسية تعرض لها في السنوات الماضية بعدما أقصي من المنافسة لعدم مواكبته الطفرة المتسارعة في استخدام التكنولوجيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)