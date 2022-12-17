سوني تبني مصنعًا جديدًا للرقائق الإلكترونية في جنوب غرب اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تخطط مجموعة سوني لبناء مصنع جديد لأشباه الموصلات في محافظة كوماموتو، جنوب غرب اليابان.

قالت مصادر مطلعة إن عملاق الإلكترونيات الياباني يأمل في تعزيز نظام الإمداد الخاص به لأجهزة استشعار الصور، ويتطلع إلى زيادة الطلب على استخدامها في الهواتف الذكية عالية التقنية وكذلك في معدات السيارات التي تعكس انتشار تقنيات القيادة الذاتية. وقالت المصادر إن من المتوقع أن تستثمر الشركة مئات المليارات من الين في المصنع الجديد.

تتمتع سوني بأعلى حصة في السوق العالمية لأجهزة استشعار الصور المستخدمة في كاميرات الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى. وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع، الذي سيقع في مدينة كوشي، في وقت مبكر من عام 2025، لتصنيع أجهزة استشعار الصور التكميلية من أكسيد المعادن، أو CMOS.

تمتلك الشركة بالفعل مصنعًا لأجهزة استشعار الصور في بلدة كوماموتو في كيكيو، بجوار كوشي.

يتم حاليًا بناء مصنع مشترك لأشباه الموصلات في كيكو بواسطة سوني وشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة الشركة الرائدة في مجال الرقائق في العالم، وشركة تصنيع قطع غيار السيارات اليابانية دنسو.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)