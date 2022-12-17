الولايات المتحدة ترحب بتغيير سياسة الدفاع اليابانية

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس) - رحبت الولايات المتحدة بمراجعة الحكومة اليابانية لثلاث وثائق رئيسية للأمن القومي لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير وامتلاك قدرات هجومية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر ”نرحب بإسهامات اليابان في السلام والازدهار“.

ذكر بيان صادر عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن ”اليابان اتخذت خطوة جريئة وتاريخية لتعزيز والدفاع عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة“ من خلال المراجعة التي تم إجراؤها يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، يتوقع مسؤول حكومي أمريكي أن المراجعة ستجعل ردع الدولتين ضد الصين أقوى في وقت تفقد فيه القوات الأمريكية تفوقها في شرق آسيا وسط التعزيز العسكري السريع للصين.

وقال المسؤول إن امتلاك اليابان للقدرات لضرب مواقع إطلاق الصواريخ التي تهدد البلاد سيعقد حسابات الصين وكوريا الشمالية، مما يسهل منعهما من الرغبة في القيام بعمل عسكري.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)