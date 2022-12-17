اليابان تقترح تدابير لتحقيق التوازن بين العمل وتربية الأطفال

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طوكيو - (جيجي برس) - اقترحت لجنة حكومية يابانية الجمعة إجراءات لمساعدة الأسر التي تربي الأطفال على تحقيق التوازن بين العمل وتربية الأطفال بشكل أفضل وزيادة المساعدات المالية لهم، من أجل معالجة انخفاض معدل المواليد.

قدمت لجنة الخبراء لبناء نظام الضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه جميع الأجيال تقريرًا يتضمن مقترحات سياسية إلى رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو.

في التقرير، دعت اللجنة، التي يرأسها أتسوشي سيكي، رئيس جمعية الصليب الأحمر اليابانية، كبار السن أيضًا إلى تحمل نصيب أكبر من التكاليف الطبية وفقًا لدخلهم.

وقال كيشيدا ”سنناقش بنشاط الإجراءات السياسية التي تعتبر ضرورية من وجهة نظر الأطفال“. ”سنقدم مسارًا نحو هدفنا المتمثل في مضاعفة أموال الميزانية المتعلقة بالأطفال في السياسة الأساسية للسنة المالية المقبلة بشأن الإدارة الاقتصادية والمالية والإصلاح.“

وعرض التقرير المبدأ الأساسي المتمثل في دعم جميع أفراد الدولة لنظام الضمان الاجتماعي حسب قدراتهم دون تحميل الأجيال القادمة أعباء.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)