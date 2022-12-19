أوميكرون يهدد حياة أطفال اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - شهدت اليابان سلسلة من الحالات التي توفي فيها أطفال أصحاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا وسط انتشار المتحور أوميكرون.

أظهر استطلاع أن حوالي نصف الرضع والأطفال الذين توفوا بسبب فيروس كورونا لم يكن لديهم أي مشاكل صحية سابقة.

توفي ثلاثة مرضى فقط بسبب فيروس كورونا دون سن العشرين حتى نهاية العام الماضي، قبل انتشار المتحور أوميكرون، وفقًا للمعهد الوطني للأمراض المعدية ومصادر أخرى.

لكن الرقم ارتفع إلى 41 في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بما يتماشى مع ارتفاع حالات كورونا وسط تفشي موجة من العدوى بسبب المتحور أوميكرون.

أظهر تحليل لـ 29 من 41 شخصًا أن 14 شخصًا يعانون من اضطراب في الجهاز العصبي المركزي أو أمراض القلب الخلقية أو حالات أخرى، في حين أن الـ 15 الباقين لم يكن لديهم أي مشاكل صحية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)