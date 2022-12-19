كوريا الشمالية تطلق صاروخين بالستيين

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس) - قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى على بحر اليابان يوم الأحد.

وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية إنها رصدت الصاروخين البالستيين اللذين أطلقا من منطقة تشونغشانغ-ري في محافظة بيونغان الشمالية في شمال غرب البلاد باتجاه بحر الشرق الذي يسمى أيضا بحر الشمال. قد تكون القواعد العسكرية اليابانية والأمريكية في اليابان أهدافًا مفترضة.

وحلق الصاروخان مسافة 500 كيلومتر تقريبا على ارتفاع أقصاه حوالى 550 كيلومترًا قبل أن يسقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، وفقًا لوزارة الدفاع اليابانية.

يبدو أن عمليات الإطلاق هي لإظهار إحباط بيونغ يانغ بعد أن تبنت الحكومة اليابانية سياسة جديدة للأمن القومي يوم الجمعة تدعو إلى اكتساب قدرات هجوم مضاد، أو القدرة على مهاجمة مواقع إطلاق صواريخ العدو.

كما يبدو أن بيونغ يانغ غاضبة من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لقرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وأطلقت بيونغ يانغ موجة غير مسبوقة من الصواريخ من كل الأنواع هذا العام بينها صاروخ بالستي عابر للقارات يعد الأكثر تطورا. وتحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أشهر من أن كوريا الشمالية قد تكون قريبة من إجراء تجربتها النووية السابعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)