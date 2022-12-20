كوريا الشمالية تجري اختبارًا رئيسيًا لقمر تجسس صناعي

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس) - أجرت كوريا الشمالية يوم الأحد تجربة مهمة في المرحلة الأخيرة من تطويرها لقمر صناعي للاستطلاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الحكومية في البلاد اليوم الإثنين.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية تشير على ما يبدو إلى إطلاق صاروخين باليستيين متوسطي المدى باتجاه بحر اليابان يوم الأحد من موقع في منطقة تونغتشانغ ري في شمال غرب كوريا الشمالية.

زعمت إدارة تطوير الفضاء الوطنية في بيونغ يانغ أنها ستنهي الاستعدادات لأول قمر صناعي استطلاع عسكري لها بحلول أبريل/ نيسان من العام المقبل.

ونشرت الدولة صورا يعتقد أنها مأخوذة من القمر الصناعي المستخدم في الاختبار الأخير. وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية ، فإن الصور هي لسيؤول وميناء إنتشون القريب.

وقالت الوكالة إن المعدات المقرر تركيبها على القمر الصناعي، مثل الكاميرات، تم تحميلها في صاروخ وإطلاقها بزاوية عالية على ارتفاع 500 كيلومتر، وتم إجراء الاختبارات عليها في الفضاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)