رفع الحواجز حول موقع اغتيال رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي

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نارا- (جيجي برس) - تمت إزالة حواجز الحماية المحيطة بالموقع الذي قتل فيه رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي في مدينة نارا، غربي اليابان، يوم الاثنين كجزء من مشروع إعادة تطوير المدينة.

سيتم تطوير الموقع، الواقع داخل معبر بالقرب من محطة ياماتو-سايداجي التابعة لشركة كينتيتسو للسكك الحديدية، كجزء من الطريق بحلول نهاية مارس/ آذار من العام المقبل.

قُتل آبي بالرصاص بينما كان يلقي خطابًا في الموقع، حيث تم تركيب حواجز الحماية للسيطرة على حركة المرور خلال مشروع إعادة التطوير.

بعد الحادث، نظرت حكومة المدينة في إقامة نصب تذكاري هناك، لكنها قررت المضي قدمًا في خطتها الأصلية لتطوير الطرق لأسباب من بينها ضمان سلامة المشاة.

يوم الاثنين، توقف بعض الناس في مكان قريب لمشاهدة العمل لاستبدال حواجز الحماية بأسوار مؤقتة، بينما قام آخرون بالصلاة لروح الفقيد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)