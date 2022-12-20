إنفاق الحساب العام في اليابان يسجل رقماً قياسياً جديدًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قالت مصادر مطلعة إن الحكومة اليابانية تدرس زيادة إنفاق حسابها العام فوق 114 تريليون ين في السنة المالية 2023، التي تبدأ في أبريل/ نيسان المقبل، وهو مستوى قياسي للسنة الـ11 على التوالي.

سيكون المبلغ أعلى بكثير من 107،596.4 مليار ين في الميزانية الأولية للعام المالي 2022 ويتجاوز 100 تريليون ين للعام الخامس على التوالي.

وتعكس الزيادة خطة لتجنّب مستوى قياسي يبلغ 6.8 تريليون ين للإنفاق الدفاعي حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز دفاعات البلاد.

ومن المتوقع أيضًا أن تصل تكاليف الضمان الاجتماعي إلى مستوى قياسي مرتفع بسبب شيخوخة السكان، مع زيادة مئات المليارات من الين من 36273.5 مليار ين في السنة المالية 2022.

من المتوقع أن تتبنى الحكومة خطة الموازنة المالية لعام 2023 يوم الجمعة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)