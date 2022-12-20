تمديد فترة التقييم النفسي مرة أخرى للمتهم باغتيال شينزو آبي

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نارا - (جيجي برس) - تم تمديد فترة التقييم النفسي للمشتبه به في إطلاق النار المميت على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي مرة أخرى، حتى 23 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل، حسبما علم يوم الاثنين.

قبلت محكمة نارا طلب مكتب المدعي العام لمنطقة نارا، الذي تم تقديمه في اليوم، لتاريخ انتهاء الفترة التي سيتم تمديدها بعد 10 يناير/ كانون الثاني

يهدف التقييم النفسي إلى فحص ما إذا كان المشتبه به، تيتسويا ياماغامي، 42 عامًا، الذي تم إرساله إلى النيابة العامة للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، قادرًا على تحمل المسؤولية الجنائية.

كان من المقرر مبدئيًا أن تنتهي فترة التقييم في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني. وعلى الرغم من الموافقة على تمديدها حتى 6 فبراير/ شباط، اعترض محامو ياماغامي، وتم قطع التمديد حتى 10 يناير/ كانون الثاني.

وقع حادث إطلاق النار المميت على آبي في 8 يوليو/ تموز، بينما كان يلقي خطابًا انتخابيا بالقرب من محطة ياماتو-سايداجي التابعة لشركة السكك الحديدية في كينتيتسو في نارا، غربي اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)