تساقط كثيف للسقوط شمال شرق اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - سجلت كميات ثلوج قياسية في منطقة توهوكو ومحافظة نيغاتا المطلتين على بحر اليابان. ورغم مرور الأسوأ إلا أن مسؤولي الأرصاد الجوية يوصون الناس بتوخي الحذر من الانقطاعات المرورية وأخذ الاحتياطات عندما يزيلون الثلوج من أسقف المنازل.

في المنطقة الشمالية الشرقية، سجلت بلدة تادامي في محافظة فوكوشيما رقماً قياسياً بلغ 110 سنتيمترات من الثلوج خلال 24 ساعة حتى الخامسة صباحاً (8 مساءً الأحد بتوقيت غرينتش) وقرية أوكورا في محافظة ياماغاتا، وهو رقم قياسي بلغ 101 سنتيمتراً، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

في مكان آخر، كانت مدينة أونوما بمحافظة نييغاتا، الواقعة في الجزء الشمالي الأوسط من البلاد، 95 سم.

وبلغت كمية الثلوج المتساقطة في بعض المناطق ثلاثة أمثال المعدل الموسمي. وتقول الأرصاد الجوية إن هناك المزيد من الثلوج القادمة، خاصة في الأماكن المطلة على بحر اليابان رغم مرور الذروة.

وتحث وكالة الأرصاد الجوية على توخي الحذر من اضطراب حركة المرور جراء العواصف الثلجية القوية بالإضافة لانقطاع التيار الكهربائي. كما تحث الناس على تجنب المناطق ذات المخاطر العالية بوقوع انهيارات ثلجية جراء درجات الحرارة الأعلى مثل الجبال غزيرة الثلوج.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)