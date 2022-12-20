كوريا الشمالية تدين مراجعة اليابان لاستراتيجيتها الأمنية

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس) - أصدر متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية بيانا يوم الثلاثاء يدين التنقيحات اليابانية لوثائقها الرئيسية الثلاثة للأمن القومي الأسبوع الماضي باعتبارها غير مبررة وغير مقبولة.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية المركزية التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية، أشار البيان إلى أن البلاد قد تنخرط في استفزازات عسكرية بشأن الوثائق المعدلة، والتي تنص على أن اليابان ستمتلك قدرات هجوم مضاد.

وصادق مجلس الوزراء الياباني يوم الجمعة، على مراجعة 3 وثائق أمنية رئيسية تتضمن القدرة على توجيه الضربات المضادة. التي من شأنها أن تمهد الطريق لليابان لشن هجوم مضاد إذا تعرضت هي وحليفتها الولايات المتحدة لهجوم محتمل من كوريا الشمالية.

وكان هذا البيان أول رد فعل كوري شمالي على تنقيحات الوثائق اليابانية.

وزعم المتحدث باسم كوريا الشمالية أن قدرات الضربات المضادة ستسمح لليابان بشن هجمات استباقية على دول أخرى، وهو أمر لا علاقة له بامتلاك الدول ذات السيادة لحقوق الدفاع عن النفس المشروعة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)