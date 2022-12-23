وثائق سرية.. إرسال كاسحة ألغام يابانية للخليج العربي عام 1991 بضغط من وزارة الخارجية

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس) - ضغطت وزارة الخارجية اليابانية على رئيس الوزراء آنذاك توشيكي كايفو لاتخاذ ”قرار سياسي“ بإرسال كاسحات ألغام تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية إلى الخليج العربي في عام 1991، حسبما أظهرت وثائق دبلوماسية رفعت عنها السرية.

في 24 أبريل/ نيسان 1991، أعطى مجلس الوزراء كايفو الضوء الأخضر لمهمة كاسحة الألغام، وهي أول بعثة من قوات الدفاع الذاتي اليابانية تُرسل إلى الخارج.

وقبل ذلك، اقترح السفير الياباني لدى الولايات المتحدة آنذاك ريوهي موراتا في برقية رسمية أُرسلت في منتصف مارس/ آذار إلى وزير الخارجية آنذاك تارو ناكاياما أن تتولى قوات الدفاع الذاتي اليابانية المهمة.

وأبلغ موراتا ناكاياما أن واشنطن ”أدركت أن اليابان قدمت مجرد وعد شفهي ولا تنوي تنفيذه“ عندما امتنع الحليف الآسيوي المقرب عن إرسال طائرات قوات الدفاع الذاتي لنقل المتضررين بعد بدء حرب الخليج.

وأكد موراتا ”إنها فرصة مثالية لبلادنا لاستعادة سمعتها بعد فشلها في المساهمة بالقوى البشرية. إنها مسألة قرار سياسي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)