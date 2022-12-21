وثائق.. اليابان ضغطت على الاتحاد السوفيتي ليشمل البيان المشترك عام 1991 إعلان عام 1956

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طوكيو - (جيجي برس) - ضغط رئيس الوزراء الياباني توشيكي كايفو مرارًا وتكرارًا على زعيم الاتحاد السوفيتي آنذاك ميخائيل غورباتشوف في سلسلة من الاجتماعات للاتفاق على ذكر الإعلان المشترك لعام 1956، الذي نص على تسليم موسكو لاثنين من الجزر الأربعة المتنازع عليها إلى اليابان، في البيان المشترك للدولتين عام 1991، وفقًا لسجلات دبلوماسية رفعت عنها السرية الأربعاء.

وأظهرت الوثائق، وهي جزء من إجمالي 19 مجموعة من السجلات الدبلوماسية للأحداث في عام 1991، وجميعها كشفت عنها وزارة الخارجية اليابانية في ذلك اليوم، أن غورباتشوف استمر في رفض الطلب الياباني خلال المحادثات.

نص إعلان عام 1956، الذي وقعه رئيس الوزراء الياباني آنذاك إيتشيرو هاتوياما ورئيس الوزراء السوفيتي آنذاك نيكولاي بولغانين، على نقل مجموعة جزر هابوماي وشيكوتان، وهما اثنتان من الجزر الأربع المتنازع عليها شمال غرب المحيط الهادئ، إلى اليابان بعد أن توصلت طوكيو وموسكو إلى معاهدة لإنهاء الأعمال العدائية بعد الحرب العالمية الثانية رسميًا. استولى الاتحاد السوفيتي على الجزر الأربع من اليابان في نهاية الحرب وطالبت اليابان منذ فترة طويلة واسترجاع الجزر، ومنع الخلاف الإقليمي طوكيو وموسكو من إبرام معاهدة سلام كهذه.

أصبح غورباتشوف أول زعيم سوفيتي يزور اليابان في أبريل/ نيسان 1991. ومن خلال ست جولات من المحادثات، وقع كايفو وغورباتشوف في وقت لاحق من ذلك الشهر على البيان المشترك، الذي ذكر الجزر الأربع، المعروفة مجتمعة باسم الأقاليم الشمالية في اليابان.

في حين أن الجانب السوفيتي قد حافظ في السابق على موقفه بأنه لا توجد قضايا إقليمية على الجزر، استخدمت وثيقة عام 1991 الكلمات التي تعني قضية ترسيم الحدود. وهكذا أصبحت الوثيقة الأولى بين طوكيو وموسكو تعترف بأن الجزر الأربع تخضع لمفاوضات ثنائية.

وبعد التوقيع على الإعلان في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 1956 في موسكو، عادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مجراها الطبيعي.

وورد في البيان أن الطرفين سيواصلان المفاوضات بشأن معاهدة السلام التي بعد توقيعها سيوافق الاتحاد السوفيتي على النظر في إمكانية تسليم اليابان جزيرتين من جزر الكوريل الأربع التي تطالب طوكيو باستعادتها، لكن ظهور التحالف العسكري بين طوكيو وواشنطن في 1960، جعل الجانب السوفيتي يرفض التفاوض مع اليابان حول تسليم الجزيرتين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)