سلع غير تقليدية للتغلب على البرد القارص في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - نظرًا لتعرض اليابان لموجة برد شديدة مؤخرًا، فإن السلع الشتوية تلقى رواجًا بين الناس في كافة أنحاء البلاد.

من بين المنتجات التي تلفت نظر المستهلكين هذا الشتاء الملابس الدافئة في المنزل وسخانات الكيروسين وسط وعي متزايد بتوفير الطاقة مما يعكس ارتفاع أسعار الكهرباء.

في منفذ بيع السلع المنزلية بالتجزئة ”لوفت“ في حي شيبويا بطوكيو ، بيعت بالفعل الجوارب المسماة ”Marude Kotatsu“، والتي تقول الشركة إنها تدفئ جسد مرتديها عن طريق تحفيز نقاط معينة في الكاحل. كانت المبيعات أعلى من مستويات العام السابق للغطاء الذي يمكن ارتدائه في المنزل أثناء أيام الشتاء الباردة.

وقال مسؤول في لوفت إن هذه السلع ”تباع بشكل جيد في كل مرة يتم فيها تداول أخبار عن رفع أسعار الكهرباء“.

ارتفعت مبيعات سخانات الكيروسين في أول 18 يومًا من شهر ديسمبر/ كانون الأول بنحو 40٪ على أساس سنوي في متاجر الإلكترونيات الكبيرة مثل ”بيك كاميرا“، حيث ارتفعت مبيعات السخانات الكهربائية المدمجة المصممة لتدفئة أرجل الشخص أيضًا، بنحو 30٪، حسبما قال مسؤول في المتجر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)