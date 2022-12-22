الإعلان عن إجمالي تكاليف أولمبياد طوكيو 2020

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - وصل إجمالي تكاليف دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو، التي أقيمت في عام 2021 بعد تأخير لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، إلى 1698.9 مليار ين، حسبما أفاد مجلس التدقيق الياباني يوم الأربعاء.

وكان المبلغ أكبر من 1423.8 مليار ين الذي تم الإبلاغ عنه باعتباره الرقم النهائي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو في يونيو/ حزيران.

توسعت التكاليف الإجمالية حيث رأى المجلس أن 280.3 مليار ين التي أنفقتها الدولة ومجلس الرياضة الياباني على بناء الاستاد الوطني الجديد، المكان الرئيسي للألعاب، وغيرها من الإجراءات يجب أن تُدرج في الإجمالي.

وقالت اللجنة المنظمة في تقريرها النهائي إن 640.4 مليار ين من إجمالي التكاليف البالغة 1423.8 مليار ين تحملتها اللجنة، و 596.5 مليار ين على عاتق حكومة طوكيو و186.9 مليار ين من الحكومة اليابانية.

في غضون ذلك، خلص مجلس المراجعة إلى أن إجمالي نفقات الحكومة المركزية بلغ 364.1 مليار ين ، منها 183.7 مليار ين لبرامج تعزيز الرياضيين والإجراءات الأمنية التي لم يتضمنها تقرير اللجنة، وكذلك 17.9 مليار ين للاستاد الوطني، و9.1 مليار ين لتدابير فيروس كورونا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)