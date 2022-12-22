انخفاض وفيات كورونا بين كبار السن في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - انخفض معدل وفيات مرضى فيروس كورونا الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر في اليابان إلى 1.69٪ في الفترة من يوليو/ تموز إلى أغسطس/ آب وسط الموجة السابعة من الإصابات من 7.92٪ في يوليو/ تموز إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وفقًا لوزارة الصحة اليابانية.

أظهرت المعطيات أن نسبة مرضى فيروس كورونا في المجموعة العمرية نفسها التي عانت من أعراض شديدة انخفضت أيضًا إلى 1.86٪ من 10.21٪.

وقف معدل الوفيات من أولئك الذين وصل إلى سن الـ 80 أو أكثر الذين أصيبوا بإنفلونزا موسمية عند 1.73٪، بحسب المعطيات.

تستند البيانات إلى الإحصاءات التي تم جمعها في محافظات إيشيكاوا وإيباراكي وهيروشيما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)