اليابان تتحول للطاقة النووية لتحقيق الحياد الكربوني

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طوكيو - (جيجي برس) - تبنت لجنة حكومية يابانية اليوم الخميس سياسة أساسية لتحقيق مجتمع خال من الكربون من خلال الاستفادة الكاملة من مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

تمثل السياسة الأساسية وخريطة الطريق لمدة 10 سنوات، التي تمت الموافقة عليها في اجتماع مجلس تنفيذ التحول الأخضر للحكومة، أو GX ، برئاسة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، تحولًا كبيرًا في موقف الحكومة الحذر تجاه المحطات النووية الذي تم تبنيه في أعقاب ذلك حادث محطة فوكوشيما عام 2011.

وتنص السياسة على أن الدولة ”ستحقق أقصى استفادة من مصادر الطاقة ذات التأثيرات العالية لإزالة الكربون“، مما يمكّن موردي الكهرباء من استبدال المفاعلات النووية الحالية بمفاعلات جديدة وتشغيل المفاعلات لفترة أطول بكثير مما هو مسموح به حاليًا.

وقال كيشيدا في الاجتماع: ”الجهود الحثيثة لكسب ثقة الشعب والمجتمعات المحلية المعنية لا غنى عنها في تسريع إجراءات السياسة للتعامل مع أزمة الطاقة“.

قال كيشيدا إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لمعالجة قضايا مثل التخلص النهائي من النفايات المشعة عالية المستوى. ومن المتوقع أن تعطي حكومته الموافقة على السياسة الأساسية في أوائل العام المقبل بعد أن طلبت الحكومة آراء عامة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)