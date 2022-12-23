الإمبراطور الأب يحتفل بعيد ميلاده التاسع والثمانين

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طوكيو - (جيجي برس) - بلغ الإمبراطور الأب الياباني أكيهيتو، والد الإمبراطور ناروهيتو، 89 عامًا يوم الجمعة، وقضى أيامًا هادئة في سلام وفقًا لجدول زمني منتظم مع الامتناع عن الخروج وسط جائحة كورونا.

في أبريل/ نيسان، انتقل الإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطورة الأم ميتشيكو إلى سكن سنتو الإمبراطوري في قصر أكاساكا في طوكيو، حيث عاشا معًا لأكثر من 30 عامًا بعد الزواج.

وفقًا لوكالة القصر الإمبراطوري، يتجول الزوجان معًا في حديقة المنزل في الصباح وفي فترة ما بعد الظهر.

بعد الإفطار، أعادا قراءة الكتاب المدرسي باللغة اليابانية الذي درسه كلاهما عندما كانا في الصف الخامس بالمرحلة الابتدائية. في بعض الأحيان يقومان بتمارين أثناء مشاهدة التلفزيون.

بعد العشاء، أجرى الإمبراطور الأب محادثة مع زوجته حول ذكريات رحلاته السابقة في الداخل والخارج، بينما كان يبحث في مجموعة من السجلات من ذلك الوقت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)