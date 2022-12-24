تفشي وباء الإنفلونزا في 6 محافظات باليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت وزارة الصحة اليابانية يوم الجمعة أن 6 محافظات من إجمالي 47 محافظة في اليابان دخلت موسم انتشار وباء الإنفلونزا.

شهدت المحافظات الست، بما في ذلك إيواتي وطوكيو وكوماموتو، ارتفاع عدد مرضى الإنفلونزا في كل مستشفى إلى أعلى من شخص واحد في الأسبوع حتى الأحد.

يغطي مسح أجرته الوزارة حوالي 5000 مستشفى تخضع للمراقبة المنتظمة في جميع أنحاء البلاد.

تضاعف عدد مرضى الأنفلونزا على مستوى البلاد من الأسبوع السابق إلى 2592 حالة. وصل الرقم لكل مستشفى إلى 0.53 حالة.

حسب المحافظة، كان الرقم لكل مستشفى هو الأعلى في إيواتي، عند 2.84 حالة، تليها توياما، 1.33 حالة، أووموري، 1.25 حالة، كوماموتو، 1.14 حالة، طوكيو، 1.12 حالة، وكاناغاوا، عند 1.05 حالة. وبلغ الرقم 0.91 حالة في فوكوؤكا و0.82 حالة في أوساكا و0.80 حالة في أوكيناوا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)