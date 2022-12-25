استمرار تساقط الثلوج بكثافة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من تساقط ثلوج كثيفة وعواصف ثلجية وأمواج عالية يوم السبت مع استمرار تساقط الثلوج بشكل رئيسي في مناطق على جانب بحر اليابان من البلاد.

من المتوقع أن يستمر نمط الضغط الجوي الشتوي القوي حتى يوم الأحد ويضعف يوم الاثنين، مع تحرك نظام الضغط المنخفض باتجاه الشرق من حول الجزء الشرقي من محافظة هوكايدو في أقصى الشمال.

ويتوقع أن تشهد محافظة نييغاتا ما يصل إلى 80 سنتيمترا من الثلوج خلال 24 ساعة حتى صباح الأحد. وقد تصل كمية الثلوج إلى 70 سنتيمترا في منطقة توهوكو شمال شرقي البلاد و60 سنتيمترا في منطقة كانتو- كوشين. ويحتمل أن يشهد ساحل المحيط الهادئ أيضا المزيد من الثلوج وخاصة المناطق الجبلية.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إنه بحلول وقت متأخر من بعد ظهر يوم السبت، أصيب أكثر من 30 شخصا بجروح خطيرة وأصيب أكثر من 50 بجروح طفيفة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)