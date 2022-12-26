【فيديو】استمرار موجة الثلوج الكثيفة في اليابان

أخبار اليابان

تسبب نظام ضغط جوي شتوي شديد في أجزاء واسعة من اليابان في تساقط كثيف للثلوج في مناطق من هوكايدو إلى كيوشو. وينصح مسؤولو الطقس الناس بتوخي الحذر من احتمال اضطراب حركة المرور والطرق الجليدية.

وحتى صباح يوم الأحد، تم تسجيل ثلوج بارتفاع 118 سنتيمترا في بلدة إنغارو بمحافظة هوكايدو و97 سنتيمترا في بلدة أوغوني بمحافظة ياماغاتا. وعلى الرغم من بلوغ موجة الثلوج الكثيفة ذروتها فإن نظام الضغط الجوي الشتوي لا يزال مستمرا. ومن المتوقع أن يتسبب المنخفض الجوي في تساقط متقطع وكثيف للثلوج في المناطق الجبلية من هوكايدو إلى كيوشو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)