معاقبة 215 معلمًا على اعتداءات جنسية في اليابان في السنة المالية 2021

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - بلغ إجمالي عدد معلمي المدارس العامة في اليابان الذين عوقبوا لارتكاب أفعال فاحشة أو تحرش جنسي 215 معلمًا في السنة المالية 2021 حتى مارس/ آذار من هذا العام، بزيادة 14 معلمًا عن العام السابق وتجاوز العدد 200 معلم وفقًا لمسح لوزارة التعليم اليابانية للعام التاسع على التوالي.

من بينهم 93 ارتكبوا جرائم أو اعتداءات جنسية ضد الطلاب، بانخفاض بمقدار 3 عن السنة المالية 2020. شمل الاستطلاع المدارس الابتدائية والإعدادية والعالية وذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس الأخرى.

تم فصل ما مجموعه 118 معلمًا، في حين إيقاف 50 معلمًا عن العمل، وتم تخفيض رواتب 21 معلمًا وتم توجيه تحذيرات صارمة لاثنين. تم توجيه اللوم إلى أربعة وعشرين معلمًا.

كان لمس أجساد الضحايا هو الشكل الأكثر شيوعًا للجرائم والاعتداءات الجنسية، التي ارتكبها 67 معلمًا، يليه التلصص والتصوير السري للضحايا، بنسبة 47 معلمًا، والجماع الجنسي، بنسبة 26 معلمًا.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن عدد المعلمين الذين أخذوا إجازة بسبب الاضطرابات النفسية في السنة المالية 2021 ارتفع بمقدار 694 عن العام السابق ليصل إلى 5897 معلمًا، وهو أعلى رقم على الإطلاق، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 5478 معلمًا في السنة المالية 2019.

(النص الأصلي باللغة الانكليزية، جيجي برس)