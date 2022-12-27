شركة كانون اليابانية ترفع جدول الأجور لأول مرة منذ 20 عامًا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - صرحت شركة كانون اليابانية يوم الاثنين أنها سترفع جدول الرواتب الشهرية بمقدار 7000 ين في يناير/ كانون الثاني لجميع موظفيها البالغ عددهم 25000 موظف، وهي أول زيادة في جدول الرواتب منذ 20 عامًا.

لم ترفع الشركة اليابانية جدول الرواتب منذ عام 2004، حيث اعتمدت نظام الرواتب في عام 2005 الذي يحدد الأجور بناءً على وظائف الموظفين.

لكن الشركة اختارت رفع جدول الأجور هذه المرة لدعم سبل عيش موظفيها وسط ارتفاع الأسعار، والتي من المرجح أن تستمر في الوقت الحالي.

بالاقتران مع زيادة الأجور السنوية بنحو 7000 ين في المتوسط بين الموظفين النقابيين، من المقرر أن ترتفع الأجور بنحو 3.8٪ على أساس سنوي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)