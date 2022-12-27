اليابان تضع مبادئ توجيهية حول إساءة معاملة الأطفال المرتبطة بالدين

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طوكيو- (جيجي برس) - أصبح استخدام التهديدات لإجبار الأطفال على الانخراط في نشاط ديني، أو منعهم من الزواج أو الدراسة على أساس العقيدة الدينية، يرقى إلى إساءة معاملة الأطفال، وفقًا للمبادئ التوجيهية الجديدة التي وضعتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية.

قالت مصادر مطلعة يوم الإثنين إن المبادئ التوجيهية بشأن النقاط التي يجب وضعها في الاعتبار عند تلقي الاستشارات حول إساءة معاملة الأطفال المشتبه بها من قبل الآباء المنتمين إلى مجموعات دينية سيتم توزيعها على مراكز استشارة الأطفال في جميع أنحاء البلاد.

كتب في شكل سؤال وجواب، المبادئ التوجيهية وضعت على أساس جلسات الاستماع مع أطفال أعضاء مجموعة دينية.

تقول الإرشادات أن استخدام عبارات مثل ”ستذهب إلى الجحيم“ وتهديدات أخرى لإجبار الأطفال على المشاركة في نشاط ديني يرقى إلى سوء المعاملة.

ويقولون أيضًا إن عدم تقديم الطعام الكافي للأطفال بسبب قلة نفقات المعيشة الناجمة عن التبرعات الدينية الضخمة يمكن أن يمثل إساءة معاملة، كما يمكن منع الأطفال من التفاعل مع الأصدقاء الذين لا يؤمنون بنفس الدين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)