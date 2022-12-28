فرض 14 مليار ين كضرائب متأخرة على ”أبل اليابان“

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طوكيو - (جيجي برس) - فرض مكتب الضرائب الإقليمي في طوكيو 14 مليار ين كضرائب متأخرة على شركة آبل اليابان بسبب مبيعاتها المعفاة من الرسوم الجمركية من هواتف آيفون الذكية للسياح الأجانب، حسبما أفادت مصادر يوم الثلاثاء.

تعرضت الوحدة الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا أبل ومقرها طوكيو، لما يُرجح أن يكون أكبر مبلغ من الضرائب المتأخرة على المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية للسلع المعفاة من ضريبة الاستهلاك في اليابان.

يذكر أن اليابان تسمح للزوار الأجانب بشراء منتجات من بينها هدايا تذكارية ومستلزمات يومية متنوعة معفاة من ضريبة الاستهلاك. إلا أن هذا الإعفاء لا ينطبق على المنتجات التي يتم شراؤها لإعادة بيعها.

وورد أن مسؤولي الضرائب ذكروا أنه ليس بالإمكان تطبيق الإعفاء على المبيعات المعفاة من الضرائب لشركة ”أبل اليابان“ والتي بلغت 140 مليار ين على مدى عامين حتى شهر سبتمبر/أيلول عام 2021.

أوقفت أبل اليابان المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية في متاجرها في البلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)