في ظل التفشي الحاد لفيروس كورونا.. اليابان تجري اختبارات كورونا على جميع الوافدين من الصين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الثلاثاء إن جميع المسافرين إلى اليابان من البر الرئيسي للصين، الذي يواجه تفشيًا كبيرًا لفيروس كورونا، سيخضعون لاختبارات فيروس كورونا الجديد عند وصولهم لليابان.

وقال للصحفيين في مكتب رئيس الوزراء في طوكيو، إنه سيتم إجراء اختبارات كورونا أيضًا عند دخول جميع الأشخاص الذين زاروا البر الرئيسي للصين خلال الأيام السبعة الماضية. سيتم استخدام مجموعات اختبار المستضد في الاختبار.

وسيتم تطبيق الإجراء الاستثنائي يوم الجمعة. ووفقًا لكيشيدا، فإن أولئك الذين أظهروا نتائج إيجابية في الاختبار سيخضعون للحجر الصحي لمدة سبعة أيام من حيث المبدأ في منشآت مخصصة.

يُسمح حاليًا للمسافرين من الخارج بدخول اليابان إذا قدموا إما شهادة تثبت أنهم تلقوا ثلاث جرعات من لقاح كورونا أو نتيجة سلبية من اختبار تم إجراؤه في غضون 72 ساعة من المغادرة. يتم إجراء اختبارات كورونا عند الوصول فقط للأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض.

مع انهيار سياسة الحكومة الصينية ”صفر كورونا“، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد هذا الشهر. في اليابان، تتزايد المخاوف من انتشار الفيروس على نطاق واسع في البلاد عن طريق القادمين من الصين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)