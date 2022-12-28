سلطنة عُمان توقع اتفاقية لتصدير 2.35 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان

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طوكيو - (جيجي برس) -وقعت سلطنة عمان واليابان، الثلاثاء، اتفاقية تقضي بتصدير السلطنة 2.35 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى اليابان، في وقت تعاني الأخيرة من تذبذب إمدادات الطاقة بسبب زيادة الطلب العالمي،لمدة 10 سنوات تقريبًا اعتبارًا من عام 2025.

تم إبرام الاتفاقية لتأمين مصدر ثابت للغاز الطبيعي المسال وسط مخاوف بشأن الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة لتعزز أواصر الشراكة المتينة التي تربط سلطنة عُمان باليابان، إذ تعد اليابان واحدة من أهم الوجهات الرئيسية للغاز الطبيعي المسال العماني على مدار الاثنين وعشرين عامًا الماضية. وبموجب هذه الاتفاقيات سوف تقوم سلطنة عمان بتزويد الشركات اليابانية نحو 2.35 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال وفق عقود تتراوح مدتها بين 5 إلى 10 سنوات، بمقدار.8 مليون طن متري سنويًا لشركة إيتوتشو و0.8 مليون طن متري سنويًا لشركة جيرا، إضافة إلى 0.75 مليون طن متري سنويًا لشركة ميتسوي وشركاه.

قال وزير الصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من عمان بعد اجتماع مع المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان، إن واردات الغاز الطبيعي المسال من عمان ”مفيدة للغاية من حيث استقرار الإمدادات“.

وقال نيشيمورا ”الغاز الطبيعي المسال العماني يقع قبالة مضيق هرمز، مما يجعله أقل عرضة للتأثر بالعوامل الجيوسياسية“.

كما تجري العديد من الشركات اليابانية الأخرى محادثات مع عمان بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال. إذا تم التوصل إلى اتفاق، فمن المتوقع أن يصل المبلغ الإجمالي لمشتريات الغاز الطبيعي المسال من قبل الشركات اليابانية من عمان إلى 3 ملايين طن سنويًا.

وقال المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن إن هذه الاتفاقيات ”تعكس سعينا المتواصل إلى توفير الطاقة النظيفة والموثوقة لشتى بلدان العالم، كما تأتي لتؤكد على علاقتنا الاستراتيجية مع اليابان في العديد من المجالات، وتساهم هذه الخطوة في تعزيز العديد من الفرص الاقتصادية بما يتناسب مع خطط الشركة ما بعد عام 2024، حيث تطمح سلطنة عُمان إلى الحفاظ على سمعتها الدولية كوجهة معتمدة ومصدر موثوق للطاقة النظيفة ومورد للغاز الطبيعي المسال على وجه الخصوص“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)