اليابان ستنشر وحدة الصواريخ في جزيرة بالقرب من تايوان

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طوكيو- (جيجي برس) - قال المتحدث باسم الوزارة تاكيشي أوكي يوم الثلاثاء إن وزارة الدفاع اليابانية تخطط لنشر وحدة صواريخ موجهة أرض - جو في يوناغوني، وهي جزيرة نائية في جنوب غرب اليابان تبعد حوالي 110 كيلومترات عن تايوان.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي على وجه التحديد، إن الوزارة تستعد لتوسيع معسكر يوناغوني التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية في محافظة أوكيناوا لاستيعاب الوحدة.

وقالت مصادر مطلعة إن النشر يهدف إلى تعزيز الدفاع عن جزر نانسي، بما في ذلك يوناغوني، حيث تعزز الصين ضغطها العسكري على تايوان.

تضمنت خطة الميزانية المالية للوزارة لعام 2023 تكاليف شراء قطعة أرض مساحتها 180 ألف متر مربع تقع غرب المخيم لبناء منشآت لوحدة الصواريخ، بما في ذلك مستودع للذخيرة. لكن الوزارة لم تكشف عن تكاليف الشراء المحددة.

في معسكر يوناغوني، الذي تم إنشاؤه في عام 2016، تم تكليف حوالي 200 عضو من قوات الدفاع الذاتى البرية وقوات الدفاع الذاتى الجوية بمراقبة أنشطة السفن والطائرات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)