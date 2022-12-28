خفض حصص الصيد اليابانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا في 2023

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طوكيو- (جيجي برس) - ستنخفض حصة الصيد الإجمالية لقوارب الصيد اليابانية في المنطقة الاقتصادية الروسية الخالصة البالغ طولها 200 ميل بحري في عام 2023 بمقدار 25 ألف طن مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 50 ألف طن، وفقًا لوكالة المصايد اليابانية.

وقالت الوكالة يوم الثلاثاء إن الحصة، التي تم تحديدها على أساس اتفاق في محادثات الثروة السمكية الثنائية، ستتقلص للعام الثاني على التوالي، مما يعكس ضعف صيد سمك الصوري في السنوات الأخيرة.

حسب أنواع الأسماك، ستنخفض حصة 2023 من مصيد سمك الصوري إلى 31824 طنًا من 56424 طنًا في العام السابق ، بينما ستتضاعف حصة صيد سمك القد في المحيط الهادئ إلى 3200 طن. لن تتغير حصة الصيد للحبار الياباني عند 5619 طنًا.

وفي الوقت نفسه، سيتم تخفيض الحصة الإجمالية لقوارب الصيد الروسية في منطقة 200 ميل بحري حول اليابان إلى 50000 طن، بما يتناسب مع حصة الجانب الياباني.

كما اتفق الجانبان على وضع قاعدة جديدة لحظر قوارب الصيد الروسية تمامًا من العمل في المنطقة البحرية على بعد 15 ميلًا من ساحل المحيط الهادئ بمحافظة إيباراكي بشرق اليابان، حيث كانت هناك نزاعات بين قوارب البلدين بشكل متكرر.

(النض الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)