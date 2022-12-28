ضحايا الانتهاكات الجنسية من الذكور يترددون في الإبلاغ عن الاعتداءات في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - لا يزال العديد من الرجال اليابانيين يترددون في الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي الذي تعرضوا له بسبب وصمات العار والمفاهيم الخاطئة، بعد أكثر من خمس سنوات من مراجعة قانون العقوبات لمعاملة الضحايا من الذكور والإناث على قدم المساواة.

وقالت مجموعة دعم لضحايا الجرائم الجنسية: ”ما زال المفهوم الاجتماعي الخاطئ قائما بأن الرجال لا يقعون فريسة لجرائم جنسية“.

من أجل معالجة الوضع، تكثف الحكومات المحلية دعمها للضحايا الذكور من خلال تقديم خدمات استشارية عبر مواقعها الإلكترونية ومن خلال تدابير أخرى.

دخل قانون العقوبات المعدل لتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية حيز التنفيذ في يوليو/ تموز 2017، ليحل محل قانون الاغتصاب، ويسمح بالاعتراف بالرجال كضحايا بالإضافة إلى النساء.

كما أن التنقيح جعل من غير الضروري للضحايا أن يتقدموا بشكوى جنائية بأنفسهم للحصول على لائحة اتهام بتهمة الاتصال الجنسي القسري وغيرها من الجرائم الجنسية، وهو إجراء يهدف إلى تخفيف العبء النفسي عن الضحايا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)