اليابان تدخل موسم الإنفلونزا للمرة الأولى منذ 3 سنوات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت وزارة الصحة اليابانية يوم الأربعاء أن اليابان دخلت موسم الإنفلونزا على مستوى البلاد.

جاء انتشار الإنفلونزا على مستوى البلاد لأول مرة منذ ثلاث سنوات. مع استمرار انتشار فيروس كورونا أيضًا، تشعر الوزارة بقلق متزايد بشأن ”الوباء“.

أصدرت الوزارة هذا الإعلان بناءً على تقارير من 5000 مؤسسة طبية تخضع للمراقبة المنتظمة في جميع أنحاء البلاد.

في الأسبوع حتى يوم الأحد، ارتفع عدد مرضى الإنفلونزا بأكثر من الضعف عن الأسبوع السابق إلى 6103 حالة، أو 1.24 لكل مؤسسة مبلغة.

تعلن الوزارة عن انتشار وباء الإنفلونزا إذا تجاوز الرقم لكل مؤسسة واحدًا.

((النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)