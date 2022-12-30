مليون ين عن كل طفل.. اليابان تحفز سكان طوكيو ماليًا للعيش خارج العاصمة

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طوكيو - (جيجي برس) - تعتزم الحكومة اليابانية تقديم حافز للأسر التي تنتقل من منطقة العاصمة طوكيو للعيش خارجها بقيمة ما يصل إلى مليون ين أو نحو 7500 دولار عن كل طفل، ارتفاعا من 300 ألف ين حاليًا، كجزء من الجهود المبذولة للحد من التركيز السكاني في العاصمة اليابانية.

في الوقت الحالي، يدفع برنامج دعم الانتقال في البلاد للأشخاص الذين ينتقلون من منطقة العاصمة طوكيو ما يصل إلى مليون ين كمساعدات أساسية لكل أسرة ومساعدات إضافية تصل إلى 300 ألف ين عن كل طفل دون سن 18 عامًا.

الأسر المؤهلة هي تلك التي تعيش في 23 حيًا مكتظًا بالسكان في طوكيو والذين ينتقلون إلى تلك الأحياء من منازلهم في مناطق أخرى في طوكيو أو محافظات سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا المجاورة.

البرنامج متاح فيما يقرب من 1300 بلدية في جميع أنحاء البلاد، مع أموال المساعدة التي يتم دفعها بشكل مشترك من قبل حكومات المحافظات والحكومات المحلية الأخرى. تدعم الحكومة المركزية البرنامج من خلال دفع إعانات للحكومات المحلية.

قالت مصادر إن الحكومة المركزية تخطط لزيادة المساعدات الإضافية عن كل طفل في السنة المالية 2023 ، التي تبدأ في أبريل/ نيسان المقبل.

ويعكس الحافز الجديد نية الحكومة تشجيع الأسر التي لديها أطفال في سن المدرسة أو ما قبل المدرسة على الانتقال إلى المناطق الإقليمية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)