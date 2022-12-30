افتتاح أول خط سكة حديد في بنغلاديش بدعم من اليابان

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نيودلهي - (جيجي برس) - افتتح يوم الأربعاء أول خط سكة حديد حضري في بنغلاديش يمر عبر العاصمة دكا وتم إنشاؤه بدعم من اليابان.

وأقيم حفل في نفس اليوم بمناسبة افتتاح قسم بطول 12 كيلومترا من مترو دكا بحضور الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنغلاديش. من المتوقع أن يساعد خط السكك الحديدية الجديدة في تخفيف الازدحام المروري وتلوث الهواء الذي أصبح خطيرًا في العاصمة ، حيث يعيش أكثر من 20 مليون شخص.

تم تمويل بناء مترو دكا جزئيًا من خلال قروض منخفضة الفائدة بالين من الحكومة اليابانية وشاركت العديد من الشركات اليابانية التي قدمت الخبرة في عمليات السكك الحديدية المكتسبة في اليابان.

تم تصنيع عربات قطار مترو دكا بواسطة شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة. وهي مجهزة بوحدات تكييف هواء ذات سعة كبيرة، مع مراعاة البيئة الحارة والرطبة في بنغلاديش.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)