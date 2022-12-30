اليابان والولايات المتحدة ودول أخرى تدين الحظر الذي فرضته طالبان على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية

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نيويورك - (جيجي برس) - أصدر وزراء خارجية 12 دولة من بينها اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء بيانًا مشتركًا يدين حظر الحكومة الأفغانية المؤقتة بقيادة طالبان على النساء العاملات في المنظمات غير الحكومية.

وقال رؤساء الدول الأجنبية إن قرار نظام طالبان ”طائش وخطير“.

وقالوا إن ”طالبان تواصل إظهار ازدرائها لحقوق وحريات ورفاهية الشعب الأفغاني، وخاصة النساء والفتيات، وعدم اهتمامهم بالعلاقات الطبيعية مع المجتمع الدولي“.

يوم الأربعاء أيضا، أصدرت وكالات الأمم المتحدة ومنظمة إنقاذ الطفولة الدولية وغيرها بيانا مشتركا ردا على الحظر.

و”بالفعل، اضطرت بعض البرامج ذات الأهمية الزمنية للتوقف مؤقتًا بسبب نقص الموظفات“. وجاء في البيان أن ”الموظفات عنصر أساسي في كل جانب من جوانب الاستجابة الإنسانية في أفغانستان. هن معلمات وخبيرات تغذية وقادة فرق وعاملات في مجالات صحة المجتمع وممرضات وطبيبات ورئيسات منظمات“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)