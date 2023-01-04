لا حاجة لطي عربات الأطفال التوأم في حافلات طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس) -- يعمل مشغل خدمات Toei Bus في طوكيو على إبلاغ مستخدمي عربات الأطفال التوأم أنه يمكنهم ركوب الحافلة دون طي عربات الأطفال، مع بقاء الأطفال فيها.

تُبذل مثل هذه الجهود على أمل تخفيف المخاوف بشأن استخدام الحافلات التي نمت بين العائلات التي لديها أكثر من طفل بعد أن كتبت كانا أوياما، وهي لاعبة كرة طائرة سابقة في المنتخب الياباني، في مدونتها عن الصعوبات التي واجهتها عند استخدام خدمات Toei Bus بصحبة طفليها التوأم.

في 20 ديسمبر/ كانون الأول، أقام مكتب النقل التابع لحكومة مدينة طوكيو، والذي يقدم خدمات الحافلات في العاصمة اليابانية، حدثًا تمت فيه دعوة أولياء أمور الأطفال التوائم لتجربة ركوب الحافلة بعربة أطفال توأم مكشوفة، بهدف مساعدتهم على استخدام خدمات الحافلات دون قلق في الحياة اليومية.

أصدر Toei Bus كتيب بخصوص الاستخدام للركاب الذين يستخدمون عربات الأطفال المزدوجة في يونيو/ حزيران 2021.

وفقًا للكتيب، يُطلب من الراكب إبلاغ الطاقم بنيته ركوب الحافلة ثم الصعود من الباب الموجود في وسط الحافلة. من المفترض أن يقوم الطاقم بتأمين مساحة في الحافلة عن طريق طي المقاعد بحيث يمكن للمستخدم سحب عربة الأطفل التوائم وربطها بشكل بأحزمة حتى لا تتحرك أثناء سير الحافلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)