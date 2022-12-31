رحيل المعماري الياباني الشهير إيسوزاكي أراتا

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طوكيو- (جيجي برس) - توفي المهندس المعماري الياباني الشهير إيسوزاكي أراتا، المعروف بتصاميمه الرائدة ما بعد الحداثية، بسبب تقدمه في العمر في منزله في ناها بمحافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان، صباح الأربعاء عن عمر ناهز 91 عاما.

يذكر أن إيسوزاكي مولود في مدينة أويتا جنوب غربي اليابان. وتخرج من قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة في جامعة طوكيو عام 1954. واستمر في دراسته ليلتحق بكلية الدراسات العليا في الجامعة تحت إشراف المعماري الياباني المرموق تانغي كينزو.

كان يُنظر إلى إيسوزاكي على أنه من عمالقة حركة ما بعد الحداثة، وجمع تأثيرات من الثقافة الآسيوية والغربية ومن التاريخ في تصميماته، في وقت كانت تهيمن الأنماط الأمريكية والأوروبية على العمارة العالمية.

في عام 2019، فاز إيسوزاكي بجائزة بريتزكر للهندسة المعمارية، التي يطلق عليها جائزة نوبل للهندسة المعمارية. وقالت لجنة تحكيم جائزة بريتزكر: ”لقد جمع بين الشرق والغرب، ليس من خلال التقليد أو كصورة مجمعة، ولكن من خلال صياغة مسارات جديدة“.

تشمل أعماله الرئيسية مكتبة محافظة أويتا السابقة في أويتا، والتي تسمى الآن آرت بلازا، ومتحف كيتاكيوشو المحلي للفنون في مدينة كيتاكيوشو بمحافظة فوكوؤكا، جنوب غرب اليابان، ومبنى مركز تسوكوبا في مدينة تسوكوبا، محافظة إيباراكي، شرق اليابان، وملعب سانت جوردي ، الذي استُخدم في أولمبياد برشلونة 1992، ومتحف الفن المعاصر في لوس أنغلوس.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)