طوكيو تطلق بحثًا عن خلايا شمسية رفيعة وقابلة للانحناء

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طوكيو - (جيجي برس) - ستبدأ حكومة مدينة طوكيو بحثًا مشتركًا مع شركة يابانية كبرى على خلايا شمسية جديدة رقيقة وخفيفة الوزن وقابلة للانحناء كجزء من جهودها لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة .

تتوقع حكومة العاصمة أنه يمكن استخدام الخلايا الشمسية من الجيل التالي، نظرًا لخصائصها، في نطاق أوسع بكثير من المواقع مقارنةً بالألواح الشمسية السائدة الحالية.

يبلغ سمك خلايا البيروفسكايت الشمسية، المصنوعة أساسًا من اليود، حوالي ملليمتر واحد، ويمكن ثنيها ويبلغ وزنها عُشر وزن الألواح الشمسية القائمة على السيليكون. لا تتطلب الخلايا الشمسية الجديدة أعمال تركيب كبيرة ويمكن وضعها ليس فقط على الأسطح ولكن أيضًا على الجدران وأماكن أخرى.

وفقًا لحكومة طوكيو، تنتج اليابان حوالي 30٪ من إنتاج العالم من اليود.

بينما يتم إنتاج الألواح الشمسية بشكل أساسي في الصين، تعلق حكومة طوكيو آمالًا كبيرة على خلايا البيروفسكايت الشمسية من وجهة نظر الأمن الاقتصادي حيث يمكن شراء المادة الرئيسية بثبات في اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)