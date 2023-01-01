رئيس وزراء اليابان يدعو لمزيد من الاستثمار في حفل نهاية العام في بورصة طوكيو

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ذطوكيو - (جيجي برس) -- دعا رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، في احتفال نهاية العام ببورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة، إلى مزيد من الاستثمار في الأوراق المالية للمساعدة في تحقيق خطته لمضاعفة الأصول والدخل، والتي تم تبنيها في نوفمبر/ تشرين الثاني.

كان كيشيدا أول رئيس وزراء حالي يحضر حدث نهاية العام في بورصة طوكيو منذ تسع سنوات، بعد شينزو آبي في عام 2013.

قال كيشيدا في كلمة ”أنا مصمم على تشكيل دولة جديدة من خلال تحقيق دورة حميدة من النمو والتوزيع“.

وفي إشارة إلى خطة مضاعفة الأصول والدخل، قال رئيس الوزراء: ”دعونا نعزز الحالة المزاجية للاستثمار في الأوراق المالية بين المستثمرين الأفراد من خلال جهود القطاعين العام والخاص“.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)