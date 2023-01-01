كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية باتجاه بحر اليابان
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سيؤول - (جيجي برس) -- قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى بالقرب من بيونغ يانغ باتجاه بحر اليابان يوم السبت، وذلك بعد يوم من قيام كوريا الجنوبية بإطلاق تجريبي لمركبة فضائية محلية تعمل بالوقود الصلب.
وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت عملية الإطلاق من بلدة تشونغهوا بإقليم هوانغهي الشمالي من الساعة الثامنة صباحا وقطعت الصواريخ حوالي 350 كيلومترا قبل أن تسقط في البحر.
قالت وزارة الدفاع اليابانية إن الصواريخ الباليستية الثلاثة من كوريا الشمالية يعتقد أنها سقطت في المياه خارج المنطقة الاقتصادية اليابانية الخالصة.
ووفق وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء فإن كوريا الشمالية ودون احتساب عمليات إطلاق الصواريخ اليوم السبت أطلقت خلال هذا العام زهاء 70 صاروخا باليستيا، بينها 8 صواريخ عابرة للقارات.
من جانبها قالت الخارجية الأميركية إن إطلاق بيونغ يانغ الصواريخ يؤكد تأثير ما وصفته ببرنامجها الصاروخي غير الشرعي على زعزعة الاستقرار، مشيرة إلى أن هذه الصواريخ لا تمثل تهديدا فوريا للولايات المتحدة أو لحلفائها.
حلقت الصواريخ شمال شرق البلاد بالقرب من العاصمة الكورية الشمالية، ووصلت إلى ارتفاع يصل إلى حوالي 100 كيلومتر وقطعت نحو 350 كيلومترًا قبل أن تسقط في المياه، وفقًا للوزارة.
وجاءت الخطوة الأخيرة أيضًا في أعقاب إطلاق الجيش الكوري الجنوبي التجريبي يوم الجمعة لصاروخ يعمل بالوقود الصلب.
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