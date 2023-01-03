ارتفاع الطلب على زيت الطهي الياباني المستعمل لاستخدامه كوقود حيوي للطائرات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- وسط الجهود العالمية المتزايدة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطائرات، من المتوقع أن تبدأ الشركات اليابانية العمل بجدية هذا العام لإنتاج وقود طيران منخفض الكربون من زيت الطهي المستخدم.

يتحرك كبار منتجي الوقود المتجدد في الخارج بالفعل لشراء زيت الطهي الياباني عالي الجودة المستخدم على نطاق واسع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار التداول.

نظرًا لأن السفر عن طريق الجو ينبعث منه غاز ثاني أكسيد الكربون أكثر من ذلك عن طريق السكك الحديدية وأنماط النقل الأخرى، فقد تعرض استخدام الطائرات لانتقادات من حركة ”عار الطيران“ بشكل رئيسي في أوروبا والولايات المتحدة.

في خريف العام الماضي، حددت منظمة الطيران المدني الدولي هدفًا لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطيران الدولي إلى صافي صفر بحلول عام 2050. ولهذا الهدف، يُعتقد أن وقود الطيران المستدام، المصنوع من نفايات زيت الطهي، هو ”ورقة رابحة“ من أجل تحقيق دلك.

تهدف الحكومة اليابانية إلى استبدال 10٪ من وقود الطائرات الذي تستخدمه شركات الطيران المحلية بوقود الطيران المستدام بحلول عام 2030. نظرًا لأن اليابان تعتمد حاليًا على العديد من موردي وقود الطيران المستدام الأوروبيين والأمريكيين، قال مسؤول في شركة طيران يابانية كبرى، ”إنتاج وقود الطيران المستدام محليًا ضروريًا للمشتريات المستدامة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)