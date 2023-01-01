إصابة صحفي ياباني في هجوم صاروخي على كييف

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) -- أفاد فيتالي كليتشكو، عمدة العاصمة الأوكرانية، أن صحفيًا يابانيًا من بين المصابين في هجوم صاروخي على كييف شنته روسيا على ما يبدو يوم السبت.

كشف كليتشكو عن المعلومات الموجودة عبر تطبيق المراسلة تليغرام.

في غضون ذلك، قالت النسخة الإلكترونية من صحيفة أساهي شيمبون اليابانية اليومية الكبرى إن الصحفي المصاب هو واتارو سيكيتا، 36 عامًا، وهو صحفي في قسم التقارير المرئية.

وقالت الصحيفة إنه يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات من إصابته في ساقه.

وقالت صحيفة أوكرانسكا برافدا المحلية إن الهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 20 آخرين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)