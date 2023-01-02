إمبراطور اليابان يهنئ الشعب بالعام الجديد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- أصدر الإمبراطور الياباني ناروهيتو رسالة بمناسبة العام الجديد مفادها أنه يتمنى أن يكون عام 2023 عامًا مليئًا بالأمل.

في الرسالة المكتوبة، الصادرة عن وكالة القصر الإمبراطوري، أعرب الإمبراطور عن رغبته في أن يرى عامًا جيدًا بعد عام 2022 الذي اتسم بالكوارث الطبيعية وجائحة كورونا وارتفاع الأسعار.

كما أعرب عن حزنه العميق لسقوط العديد من الأرواح بسبب الحروب والصراعات في أجزاء من العالم، مؤكدا أهمية الحوار والتعاون في المجتمع الدولي.

في خريف العام الماضي، سافر الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو لحضور حدث إقليمي كبير لأول مرة منذ حوالي ثلاث سنوات.

وأعرب عن أمله في أن يساعد الناس بعضهم البعض حتى يتمكنوا من التغلب على الصعوبات معًا.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)