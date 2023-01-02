إمبراطور وإمبراطورة اليابان يتلقيان التهنئة بالعام الجديد

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طوكيو- (جيجي برس) -- تلقى الإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو تهنئة بالعام الجديد من أفراد العائلة الإمبراطورية الآخرين وبعض السياسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، في حفل أقيم في القصر الإمبراطوري في طوكيو يوم الأحد.

وقال الإمبراطور في كلمة ”في بداية العام الجديد، أصلي من أجل سعادة الناس وتنمية الأمة“.

تم تقليص الحفل للعام الثالث على التوالي بسبب جائحة كورونا، على الرغم من زيادة عدد المشاركين عن العام السابق من خلال اتخاذ تدابير الوقاية من العدوى.

لم تضع عضوات العائلة الإمبراطورية التيجان في الحفل بناءً على طلب الإمبراطور والإمبراطورة، في ضوء الوضع المتمثل في جائحة كورونا.

قام الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو والأميرة أيكو، ابنة الزوجين الإمبراطوريين، بزيارة الإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطورة الأم ميتشيكو لاستقبالهم للاحتفال ببدء العام الجديد.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)