إمبراطور اليابان يهنئ الشعب بالعام الجديد على الملأ للمرة الأولى منذ 3 سنوات

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طوكيو - (جيجي برس) -- أقيمت فعالية تهنئة بالعام الجديد في القصر الإمبراطوري في طوكيو يوم الاثنين للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بعد أن تم إلغاؤها في عامي 2021 و 2022 بسبب جائحة كورونا.

وللحد من انتشار عدوى فيروس كورونا سمح لعدد محدود فقط من الناس بالدخول إلى ساحات القصر لحضور المناسبة يوم الاثنين. وقد تم اختيارهم بالقرعة.

وأطل الإمبراطور والإمبراطورة ماساكو من الشرفة ثلاث مرات في الصباح ولوحا للمهنئين. وانضم إليهما الإمبراطور الأب أكيهيتو والإمبراطورة الأم ميتشيكو وأعضاء آخرون بالأسرة الإمبراطورية.

وشاركت أيضا في المناسبة ابنة الإمبراطور والإمبراطورة الأميرة أيكو لأول مرة باعتبارها عضوة بالغة في الأسرة.

وقال الإمبراطور ناروهيتو في كلمة ”أنا سعيد حقًا لأنني قادر على الاحتفال بالعام الجديد معكم جميعًا هنا بعد ثلاث سنوات“.وقال الإمبراطور إن الكثير من الناس واجهوا صعوبات على مدى السنوات الثلاثة الماضية بسبب جائحة كورونا وغيرها من العوامل.وأضاف الإمبراطور ”أتمنى أن تكون هذه السنة سنة هادئة وطيبة على جميع الناس“.

وقد تم السماح لحوالي 1500 شخص فقط في كل مرة، تم اختيارهم عبر السحب بالقرعة، بدخول ساحة القصر الكبير في العاصمة اليابانية للحد من انتشار فيروس كورونا.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)