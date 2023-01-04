حكومة طوكيو تدعم الشركات الناشئة

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طوكيو - (جيجي برس) -- تعمل حكومة مدينة طوكيو على تعزيز دعمها للشركات الناشئة في محاولة للحاق بالدول الغربية وزيادة عدد الشركات القادرة على المنافسة على الساحة العالمية.

على وجه التحديد، تخطط حكومة طوكيو لمساعدة الشركات التي تهدف إلى النمو بشكل كبير من خلال البحث عن التقنيات المبتكرة وتطويرها، من خلال إنشاء مركز رئيسي للشركات الناشئة والجامعات والمنظمات الأخرى، وكذلك من خلال تسهيل مشاركة مثل هذه الشركات الجديدة في المشتريات العامة من قبل حكومة العاصمة.

قالت محافظِة طوكيو كويكي يوريكو في حدث في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للإعلان عن استراتيجية جديدة لمساعدة الشركات الناشئة: ”استمرت القدرة التنافسية الدولية لليابان في التدهور منذ عصر هيسي (1989-2019)“. ”دعونا نعمل معًا لحل المشكلات الاجتماعية بالابتكار وإنشاء عوامل تغيير قواعد اللعبة من طوكيو“.

وكشفت كويكي عن هدف زيادة عدد الشركات غير المدرجة التي تقدر قيمتها بمليار دولار أو أكثر في طوكيو بعشرة أضعاف في السنوات الخمس المقبلة وتقديمه إالى العالم من العاصمة اليابانية.

ومن المقرر افتتاح المركز المخطط له، والذي سيكون قادرًا على استيعاب حوالي 1000 مؤسسة، في السنة المالية 2024.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)