بسبب انخفاض السكان.. الحكومة اليابانية تفكر في طرق تأمين وسائل النقل في المناطق الريفية

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طوكيو - (جيجي برس) -- قال مسؤولون إن وزارة النقل اليابانية تدرس طرقًا لتأمين النقل للأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية حيث يتم إلغاء أو تقليص خدمات الحافلات والسكك الحديدية بسبب انخفاض عدد السكان.

تشمل الخيارات الممكنة استخدام سيارات الأجرة عند الطلب التي يمكنها تقديم خدمات تلبي احتياجات السكان.

وقال مسؤول كبير في الوزارة: ”من المهم التفكير في النقل الإقليمي الذي يسهل استخدامه لأشخاص مثل كبار السن، الذين يعانون في كثير من الأحيان من وسائل النقل ولا يمكنهم قيادة السيارات“.

شدد مجلس سياسة النقل، وهو لجنة استشارية لوزير النقل، في نوفمبر/ تشرين الثاني، على الحاجة إلى وسيلة نقل مستدامة مثل استخدام سيارات الأجرة في المناطق التي تعاني من نقص وسائل النقل العام.

تستخدم بعض البلديات بالفعل سيارات الأجرة كوسيلة نقل رئيسية لكبار السن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)