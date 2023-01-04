مستوى قياسي لتفشي إنفلونزا الطيور في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) -- ارتفع عدد حالات تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في اليابان هذا الموسم إلى 54 إصابةفي 23 محافظة بأنحاء البلاد هذا الموسم، متجاوزًا الرقم القياسي الحالي البالغ 52 إصابة، الذي تم تسجيله في موسم 2020-2021، حسبما ورد يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي للطيور التي تم إعدامها بسبب تفشي المرض هذا الموسم إلى حوالي 7.75 مليون.

كما تم اكتشاف حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في إحدى مزارع تربية طيور الإيمو بمحافظة فوكوؤكا جنوب غربي البلاد، مما نجم عنه إعدام نحو 430 طائرًا.

وقالت حكومة محافظة تشيبا المتاخمة للعاصمة طوكيو، إنه تم تأكيد حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في إحدى مزارع الدواجن بها، من خلال الاختبارات الجينية، مما أدى إلى إعدام نحو 10 آلاف دجاجة.

وتم وحظر نقل الدجاج أو البيض من المناطق الموجودة ضمن دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات. كما قاموا بتقييد عمليات الشحن ضمن دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات.

وسجلت اليابان بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 ومارس/ آذار 2021 عدد 52 إصابة في 18 محافظة، وأعدمت البلاد حينها نحو 9.9 ملايين دجاجة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)